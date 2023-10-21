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السبت، 21-10-2023 04:14 م

شرط البرازيل وراء تصريح أنشيلوتي عن مستقبله

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي، اليوم السبت، سر التصريح الأخير للإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مستقبله.

وقال أنشيلوتي، أمس الجمعة: "أنا سعيد للغاية في ريال مدريد، وأكتفي بذلك القدر.. أنا أناني بعض الشيء، بالطبع، لأنه في العمل، القليل من الأنانية ضروري للقيام بعمل جيد.. أعتقد أن كل شيء سيتم توضيحه قريبًا بشأن مستقبلي".

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن موقف أنشيلوتي من تدريب منتخب البرازيل سيعلن قريبا بالفعل، كما صرح المدرب الإيطالي، لأن الاتحاد البرازيلي اشترط عليه أن يعلن قراره النهائي من تدريب راقصي السامبا، قبل نهاية عام 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم هذه المهلة البالغة شهرين، يتعجل الاتحاد البرازيلي في الحصول على رد أنشيلوتي بالإيجاب أو السلب، في أسرع وقت.

ويعرف رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، والمدير التنفيذي، خوسيه أنخيل سانشيز، باهتمام البرازيل بالتوقيع مع أنشيلوتي، لكنهما متأكدان من أن المدرب الإيطالي سيوافق على البقاء، إذا حصل على عرض للتجديد.

ولا يلتزم أنشيلوتي بعقد مع منتخب البرازيل، حتى الآن، لكن يوجد اتفاق تفاهم شفهي بين الطرفين، بالإضافة إلى إلحاح اتحاد الكرة على حسم الصفقة سريعا.

ويفضل ريال مدريد أن يصدر حكمه على مدربه، في نهاية الموسم الجاري، وفقا لـ"ماركا".

لكن إذا لم يتمكن أنشيلوتي من تأجيل الرد على العرض البرازيلي، حتى يونيو/حزيران المقبل، فإن النادي الملكي لن يضغط عليه للبقاء.

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