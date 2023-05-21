عرض كندي يساعد ريال مدريد على حل أزمة معقدة

الوكيل الإخباري - اقترب نادي ريال مدريد من الاستغناء عن أحد اللاعبين المنبوذين في الفريق الملكي، خلال الموسم الحالي.



ويرتبط البلجيكي إيدين هازارد بعقد مع ريال مدريد حتى 2024، لكنه نادرا ما يشارك في المباريات.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن نادي فانكوفر وايت كابس الكندي الذي يلعب في الدوري الأمريكي، يعرض الحصول على خدمات هازارد في الموسم المقبل.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يسعى للتخلص من هازارد الذي لا يعول عليه المدرب كارلو أنشيلوتي، كما أنه بمثابة مصدر إزعاج كبير لجميع مشجعي الميرنجي.



ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أنه من الهراء أن يحصل لاعب على 12 مليون يورو صاف (24 مليونا بالضرائب)، رغم أنه ليس لاعبا أساسيا أو حتى بديلا يشارك بانتظام مع الفريق.



ويوافق بيريز على رحيل هازارد معارا دون مقابل، لمساعدة ريال مدريد في الاستفادة بهامش راتبه في الميركاتو المقبل.

اضافة اعلان

ملاعب