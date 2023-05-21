الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

وضع حجر الأساس لمبنى مشروع إدارة بيانات التحقيق الجنائي في الأمن العام

مواطن يقتل زوجته في عمان

ارتفاع عدد وفيات حادث بيادر وادي السير الى 4 - فيديو

يوم وظيفي في جامعة فيلادلفيا بمشاركة 47 شركة بمختلف القطاعات

عقل يتوقع تخفيض البنزين 5 قروش / لتر بتسعيرة الشهر القادم

"الأردنية لمتقاعدي الضمان" : 70% من المتقاعدين رواتبهم أقل من 500 دينار

وكلاء السياحة: التأشيرة الشخصية للسعودية لا تسمح لحاملها أداء مناسك الحج

شمول 110 جهات حكومية بنظام المشتريات الالكتروني مطلع 2025

شاهد.. الأمن ينشر فيديو محاكاة حقيقية لما تسببه السرعة العالية

جيش الاحتلال يفجر ألغاما تحت جسر على نهر الأردن

الأحد، 21-05-2023 03:57 م

عرض كندي يساعد ريال مدريد على حل أزمة معقدة

5202321144749141385991


الوكيل الإخباري - اقترب نادي ريال مدريد من الاستغناء عن أحد اللاعبين المنبوذين في الفريق الملكي، خلال الموسم الحالي.

ويرتبط البلجيكي إيدين هازارد بعقد مع ريال مدريد حتى 2024، لكنه نادرا ما يشارك في المباريات.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن نادي فانكوفر وايت كابس الكندي الذي يلعب في الدوري الأمريكي، يعرض الحصول على خدمات هازارد في الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يسعى للتخلص من هازارد الذي لا يعول عليه المدرب كارلو أنشيلوتي، كما أنه بمثابة مصدر إزعاج كبير لجميع مشجعي الميرنجي.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أنه من الهراء أن يحصل لاعب على 12 مليون يورو صاف (24 مليونا بالضرائب)، رغم أنه ليس لاعبا أساسيا أو حتى بديلا يشارك بانتظام مع الفريق.

ويوافق بيريز على رحيل هازارد معارا دون مقابل، لمساعدة ريال مدريد في الاستفادة بهامش راتبه في الميركاتو المقبل.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202321132922731554035

الكشف عن موقف كيميش من الانتقال إلى برشلونة

5202321143740769556200

وكيل هاري كين يعرضه على باريس سان جيرمان

5202321144958933116692 (1)

ميلان يجهز 30 مليونا لضم لاعب ريال مدريد

5202321124929446547453

مانشستر سيتي يستضيف تشيلسي للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الليلة

5202321123432840325888

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

5202321121954908539523 (1)

تحول مثير في مستقبل دي يونج مع برشلونة

أخبار متعلقة
5202321144958933116692 (1)

ميلان يجهز 30 مليونا لضم لاعب ريال مدريد

52023219824937328119

أنشيلوتي يكشف تفاصيل اجتماعه مع رئيس الريال بعد الخسارة أمام السيتي

5202320142654393328656

ريال مدريد كامل العدد قبل صدام فالنسيا

520232094340372913719 (1)

ريال مدريد يمنح مبابي مهلة أخيرة حتى 2024

520232132210289704225

تحديد سبب غياب بنزيما عن مباراة سوسيداد

42023299954307161688

ريال مدريد يواجه ألميريا بالليغا