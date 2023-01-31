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الثلاثاء، 31-01-2023 04:12 م

قرار القادسية يصدم عدي الصيفي: ظلم ينهي مسيرتي!

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الوكيل الإخباري - أبدى الأردني عدي الصيفي، صدمته من قرار إدارة القادسية الكويتي، فسخ عقده قبل يوم واحد من إغلاق الميركاتو الشتوي.

وقال الصيفي، في مقطع فيديو: "فوجئت بإدارة القادسية تبلغني مساء أمس، برغبتها في فسخ العقد".

وأضاف: "رغم أنني حرصت قبل شهرين، بعد الخسارة أمام الساحل في الدوري الممتاز، على الجلوس مع الإدارة، وإبداء رغبتي في فسخ التعاقد، إذا كان الأمر في مصلحة القادسية، لاستقطاب محترفين آخرين، ثم عدت قبل 20 يوما وكررت الأمر".

وزاد: "رد القادسية كان التمسك بي، والتأكيد على حاجة الفريق لخدماتي".

واعتبر الصيفي قرار القادسية، بمثابة "إنهاء لمسيرته في الملاعب"، عطفا على صعوبة إيجاد فريق بديل نظرا لضيق الوقت، وصعوبة الجلوس من دون فريق نصف موسم كامل".

وتابع: "ما زلت قادرا على العطاء، والقادسية ليس مخولا للحكم على إنهاء مستقبلي الكروي".

وختم: "القادسية لم يظلمني فقط، بل ظلم أولادي وأسرتي، نظرا للارتباطات الدراسية، واستقراري في الكويت، والالتزامات المالية المكلف بها كرب أسرة".

جدير بالذكر أن القادسية اقترب من الاتفاق مع المحترف الأردني محمود المرضي، ليكون بديلا لمواطنه الصيفي في قائمة الأصفر.

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