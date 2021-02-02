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الثلاثاء، 02-02-2021 03:28 م

كلوب يتمم صفقة غير متوقعة لفريق ليفربول

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الوكيل الإخباري _ أفادت وسائل إعلام بأن ليفربول توصل لاتفاق لضم بن ديفيز مدافع "بريستون نورث إند"، من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم في ظل إصابة العديد من لاعبي الخط الخلفي.

وخلال تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس"، تبين أن ليفربول سيدفع لبريستون نحو مليوني جنيه إسترليني (2.74 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 25 عاما الذي ينتهي عقده مع فريقه في يونيو.



وسينتقل سيب فان دن بيرغ مدافع ليفربول إلى بريستون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ومن المنتظر إتمام الصفقة في آخر أيام الانتقالات الشتوية امس الاثنين.

ويفتقد ليفربول ثنائي الدفاع فيرجيل فان دايك وجو غوميز لفترة طويلة، قبل أن يتعرض لضربة جديدة بإصابة جويل ماتيب في أربطة الكاحل خلال الفوز 3-1 على "توتنهام هوتسبير" الأسبوع الماضي.


واضطر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إلى إشراك ثنائي الوسط فابينيو وجوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع في كثير من المباريات هذا الموسم، إلى جانب الاعتماد على بعض اللاعبين الشبان.

وأشرك ليفربول هندرسون وزميله ناتانييل فيليبس (23 عاما) كقلبي دفاع خلال الفوز 3-1 على "وست هام يونايتد" الأحد، ليتقدم إلى المركز الثالث وقبل أن يستضيف "برايتون آند هوف ألبيون"، الأربعاء.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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