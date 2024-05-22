كيير يغادر ميلان نهاية الموسم

الوكيل الإخباري - أعلن سيمون كيير مدافع ميلان الإيطالي، الثلاثاء، أنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.



ووصل قائد الدنمارك البالغ من العمر 35 عاماً إلى سان سيرو في يناير (كانون الثاني) 2020 قادماً من نادي إشبيلية على سبيل الإعارة قبل توقيع عقد دائم معه في وقت لاحق من الموسم ذاته.



وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على صفحة ميلان في منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قال كيير إنه سيترك النادي وألمح إلى أنه سيقرر خطوته المهنية التالية بعد بطولة أوروبا المقبلة.



وخاض كيير 120 مباراة مع النادي وفاز بلقب الدوري الإيطالي عام 2022، لكنه عانى من الإصابات هذا الموسم.

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