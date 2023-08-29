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الثلاثاء، 29-08-2023 04:18 م

لاعب تشيلسي السابق: انتقال صلاح للسعودية "فضيحة"

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الوكيل الإخباري - علق كريس ساتون، اللاعب السابق لتشيلسي، على الأنباء التي تربط محمد صلاح، نجم ليفربول، بالانتقال إلى الدوري السعودي، هذا الصيف.

وزعمت تقارير بأن اتحاد جدة سيقدم عرضا يبلغ 150 مليون يورو بالمتغيرات، للحصول على خدمات النجم المصري.

وقال ساتون، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أعتقد أن صلاح لا يمكنه مغادرة ليفربول في هذا الوقت للذهاب إلى السعودية. أتحدث فقط على أساس التوقيت".

وأضاف: "أمامنا بضعة أيام حتى نهاية الميركاتو في إنجلترا. أعتقد أن ذلك سيكون فضيحة إذا قرر صلاح الرحيل وترك ليفربول في وضع حرج".

وتابع: "إذا كانت هذه الصفقة قيد التنفيذ قبل شهر أو 5 أو 6 أسابيع، كنت سأتفهم موقفه".

وواصل: "أعتقد أن صلاح إذا فعل ذلك، فسيكون بمثابة صفعة حقيقية على وجه يورجن كلوب، الرجل الذي حوله إلى لاعب من الطراز العالمي. إنه الرجل الذي أظهر ولاء كبيرا لصلاح، وأنا أفهم أن مو أظهر ولاء كبيرا لليفربول، لكنني أشعر بأن محمد مدين ليورجن أيضا".

وختم: "لا يزال لدى صلاح الكثير ليقدمه مع ليفربول، والريدز فريق أفضل بوجود مو، وربما يستطيعون تحدي مانشستر سيتي إذا بقى معهم".

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