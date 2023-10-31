لقطة في حفل فرانس فوتبول تثير غضب فالنسيا

الوكيل الإخباري - أصدر نادي فالنسيا بيانا انتقد فيه مجلة "فرانس فوتبول" التي تمنح تنظم حفل الكرة الذهبية للأفضل في العالم لكل عام وأقيم في فرنسا مساء الاثنين، بسبب لقطة عرضت في الخلفية.



ونال المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جائزة سوكراتيس، عن أعماله الخيرية عبر مؤسسة "فيني"، وقدم أمير موناكو، ألبير الثاني، الجائزة إلى لاعب ريال مدريد.



وخلال الحفل تطرق النجم البرازيلي إلى الحديث عن أزمة تعرضه المتكرر للعنصرية، وأكد فينيسيوس عقب تسلمه الجائزة على استمرار جهوده في محاربة العنصرية بملاعب كرة القدم.



وخلال حديثه، على مسرح دو شاتليه، تحدث فينيي عن العنصرية، وفي الخلفية تم عرض صور لواقعة العنصرية التي تعرض لها في ملعب "مستايا" بالموسم الماضي في الدوري الإسباني.

اضافة اعلان

ملاعب