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السبت، 14-11-2020 10:25 ص

ليفربول يفتقد صلاح في مواجهتين ناريتين

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الوكيل الإخباري _ كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، عن المباريات التي سيغيب عنها المصري “محمد صلاح”، نجم “ليفربول”.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن أمس الجمعة، خضوع “صلاح” لمسحتي كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية مرتين.


وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن” صلاح دخل الحجر الصحي بالأمس في مصر. وسيغيب عن ليفربول في المباراتين المقبلتين”.

ويستعد “ليفربول” لاستضافة “ليستر سيتي” الأسبوع المقبل، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ثم يواجه “أتالانتا” في نفس الأسبوع بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتسببت إصابة “محمد صلاح” بفيروس كورونا، في غيابه أيضاً عن مباراتي المنتخب المصري أمام توجو، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

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المصدر : ملاعب 

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