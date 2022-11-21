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الإثنين، 21-11-2022 03:17 م

ماني يوجه رسالة مؤثرة لزملائه ومشجعيه

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الوكيل الإخباري - وجه نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني، رسالة مؤثرة إلى زملائه في منتخب "أسود الترانغا" ومشجعيه، بعد غيابه عن المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وأدرج المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسيه، اسم المهاجم ماني في قائمة المنتخب للمشاركة في مونديال قطر رغم معاناته من إصابة في القدم، قبل أن يعلن للجهاز الطبي لـ"أسود التيرانغا" قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم استبعاده من البطولة، لضرورة خضوعه لعملية جراحية.

ونشر ساديو ماني رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وقال فيها: "مساء الخير جميعا، وجه لي العديد منكم عدة رسائل لمحاولة دعمي بعد إصابتي".

وأضاف مهاجم فريق بايرن ميونخ: "الحمد لله، سارت العملية الجراحية منتصف الأسبوع على ما يرام، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم جميعا وأعبر لكم عن امتناني".

وتابع ماني: "هذا الاثنين، ستتنافس بلادنا العزيزة في مونديال قطر 2022، أنا واثق من أن الأسود سيتجاوزون كل مباراة، وسيتعاملون مع جميع المباريات كنهائي حقيقي، كما أنني مقتنع بأن كل السنغاليين سيكونون أمام الشاشة الصغيرة لدعم وتشجيع منتخبنا الوطني الباسل".

واختتم ماني البالغ من العمر عاما، رسالته قائلا: "مثل كل عشاق (أسود التيرانغا)، أنا مقتنع بأن زملائي في الفريق سيقاتلون كرجل واحد وكما يفعلون عادة من أجل تكريم بلدنا العزيز السنغال، تحيا السنغال، هيا يا أسود".

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يذكر أن منتخب السنغال سيستهل مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة نظيره الهولندي مساء الاثنين المقبل، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي قطر والإكوادور.

 

 

 

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