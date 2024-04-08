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الإثنين، 08-04-2024 03:21 م

مان سيتي يتعاقد مع طفل مقابل مليون دولار

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة fichajes الإسبانية إن "مانشستر سيتي حسم صفقة مستقبلية من العيار الثقيل".

ذكرت الصحيفة أن النادي الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع نادي فيلاديفيا يونيون على ضم الطفل كافان سوليفان.

وأوضحت "بطل إنجلترا وأوروبا يواصل البحث عن أفضل المواهب حول العالم، قبل أن يتوصل إلى موهبة جديدة هي الطفل الأمريكي العجيب سوليفان".

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وأردفت "تمت الموافقة على الصفقة منذ عدة أسابيع، قبل أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي، على أن ينتقل اللاعب البالغ من العمر 14 عاماً إلى مانشستر سيتي مقابل مليون دولار، إلى جانب بعض الإضافات".

 

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