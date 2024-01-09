الثلاثاء 09-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الخصاونة يترأَّس اجتماعاً ويصدر توجيهات

حملة للتبرع بالدم لأهل غزة في جامعة العلوم الإسلامية

وزير العدل: نسعى لأن يكون في كل محافظة قصر عدل ملائم للتقاضي

تفاصيل المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن غداً الأربعاء

العيسوي: الأردن بقيادته ثابت على مواقفه ومساندا للأشقاء الفلسطينيين

11 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس

بعمق 27 متراً .. تفاصيل انتشال جثة ثلاثيني سقط داخل بئر في الزرقاء

حزب الله : اغتيال اثنين من مقاتلينا في لبنان

تحمل الراية البيضاء .. قنص أم فلسطينية أمام أعين طفلها في غزة -فيديو

وزير المياه: ردم 1481 بئر مخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية

عاجل

11 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس

الثلاثاء، 09-01-2024 04:35 م

مبابي يطلب الاجتماع مع الخليفي.. وبيريز ينتظر المكالمة

12024912242152154571


الوكيل الإخباري - اتخذ الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قرارا جديدا بشأن مصيره داخل حديقة الأمراء خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، حيث يستطيع التفاوض والتوقيع مع أي فريق بدءا من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، طلب مبابي عقد اجتماعا مع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لإبلاغه أنه لن يجدد عقده.

ونفس نفس السياق، أوضحت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، أن مبابي إذا قرر الانتقال إلى ريال مدريد عليه أن يتصل بفلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، مباشرة بهدف إبلاغه برغبته.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن الطرفين سيتفقان بعد ذلك على الشروط المالية للعقد، وأي أمور أخرى متعلقة بالصفقة.

وأوضحت أن في اللحظة الحالية لا يوجد جنون في ريال مدريد بشأن التوقيع مع مبابي، ولن يفعل النادي الملكي أي خطوة من جانبه لحسم الصفقة قبل اتصال المهاجم الباريسي ببيريز.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120249155724411416702 (1)

ميسي يستقطب نجما من حرس برشلونة القديم

120249121230952147472

ضحية إنريكي يلمع في أعين ناد إنجليزي

12024912854256150364

بايرن ميونخ يدفع دراجوسين نحو توتنهام

120249115119136188974

ديكو يعارض رحيل نجم برشلونة

12024911232915731616

هل نجت البرازيل من كابوس عقوبات فيفا؟

120249105528359948874

قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهة صعبة لمانشستر سيتي

أخبار متعلقة
120247123257891868251

مبابي يواجه اتهامات بالكذب

1220232616312517568580

مكالمة حاسمة من بيريز تحسم مصير مبابي

12202326155317949104490

هدية عابرة للقارات بتوقيع رونالدو

12202326112641618116546 (1)

مشاعر مدفونة تعقد مستقبل مبابي في سان جيرمان

12202325125026613148070

حقيقة شراء ريال مدريد لعقد خوسيلو

1220232511457165976715

ألفاريز يهرب من فخ الريال وبرشلونة