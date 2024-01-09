مبابي يطلب الاجتماع مع الخليفي.. وبيريز ينتظر المكالمة

الوكيل الإخباري - اتخذ الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قرارا جديدا بشأن مصيره داخل حديقة الأمراء خلال الموسم المقبل.



وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، حيث يستطيع التفاوض والتوقيع مع أي فريق بدءا من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.



ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، طلب مبابي عقد اجتماعا مع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لإبلاغه أنه لن يجدد عقده.



ونفس نفس السياق، أوضحت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، أن مبابي إذا قرر الانتقال إلى ريال مدريد عليه أن يتصل بفلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، مباشرة بهدف إبلاغه برغبته.



وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن الطرفين سيتفقان بعد ذلك على الشروط المالية للعقد، وأي أمور أخرى متعلقة بالصفقة.



وأوضحت أن في اللحظة الحالية لا يوجد جنون في ريال مدريد بشأن التوقيع مع مبابي، ولن يفعل النادي الملكي أي خطوة من جانبه لحسم الصفقة قبل اتصال المهاجم الباريسي ببيريز.

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