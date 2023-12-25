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الإثنين، 25-12-2023 12:11 م

ألفاريز يهرب من فخ الريال وبرشلونة

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الوكيل الإخباري - رفض الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم مانشستر سيتي، ربط نفسه بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل.

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وسئل ألفاريز إذا كان سيرغب في تمثيل ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل، وأجاب: "الحقيقة أنني سعيد جدًا في مانشستر سيتي. أنا متواجد في النادي منذ أكثر من عام بقليل، وأشعر بسعادة غامرة بكل ما حققناه".

وأضاف النجم الأرجنتيني في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "الآن هدفنا هو المنافسة ومحاولة الفوز بهذه البطولات مرة أخرى".

وسبق أن ارتبط ألفاريز بالانتقال إلى ريال مدريد، عقب رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة في الصيف الماضي.

كما ارتبط مهاجم مانشستر سيتي أكثر من مرة بالانتقال إلى برشلونة ليكون بديلا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويرتبط جوليان ألفاريز صاحب الـ23 عامًا بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2028

 

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