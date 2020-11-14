محمد صلاح يرفض العودة إلى ليفربول

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فجر تقرير صحفي، اليوم السبت، عن مفاجأة صادمة من الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، اتجاه فريقه ورفضه العودة لانجلترا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، عن إصابة محمد صلاح، بفيروس كورونا خلال تواجده بمعسكر بلاده.وقال موقع "ليفربو إيكو" في تقرير نشره اليوم، أن محمد صلاح سيبقي داخل الحجر الصحي بمصر.وأضاف الموقع: أن صلاح "رفض" أن يعود إلى ليفربول، قبل تحول نتيجة المسحة إلى سلبية.وذكرت أن مافعله "صلاح" برفضه العودة، عكس ما قام به الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب إصابته بكورونا في التوقف الدولي السابق، حيث غادر معسكر البرتغال إلى إيطاليا عبر طائرة خاصة، قبل تعافيه من العدوى.