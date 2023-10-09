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الإثنين، 09-10-2023 02:28 م

مدرب غرناطة يشكك في صحة هدف برشلونة

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الوكيل الإخباري - قال باكو لوبيز مدرب غرناطة، عقب التعادل مع برشلونة إن الفريق كان على وشك تذوق لذة "عسل" الانتصار على البرسا.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "تقدمنا لفترة طويلة واستحق الفريق الفوز على العمل الذي قدمه".

وصرح باكو لوبيز: "علمنا أنهم سيتحوذون على الكرة. كانت الفكرة تعتمد على المرتدات وهذا ما فعلناه".

وبخصوص هدفي برشلونة قال: "أحدهما جاء بعد توفيق كبير أما الثاني فتشوبه الشكوك بسبب تحرك جواو فيليكس".

مع ذلك، أبدى باكو لوبيز سعادته بتحسن الفريق وقال إن النتائج الأخيرة "تعكس تطور المستوى في المباريات الأخيرة". 

حقق برشلونة التعادل بنتيجة (2-2) خلال مواجهة غرناطة، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.
  
وبهذا التعادل يحتل برشلونة المركز الثالث بجدول الليجا، برصيد 21 نقطة، بينما يقبع غرناطة في المركز قبل الأخير بـ 6 نقاط.

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