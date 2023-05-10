معرض صور يبرز إنجاز المغرب في مونديال قطر

الوكيل الإخباري - افتتح متحف التصوير الوطني في الرباط الثلاثاء، معرضا للصور يعكس شغف الجمهور المغربي بكرة القدم ويذكر بفرحتهم بعد تأهل أسود الأطلس لأول مرة في تاريخه إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022.



وقال مدير المتحف، سفيان الرحوي، لوكالة الأنباء الإسبانية: "يحاول المعرض إظهار الحب والشغف الذي يمتلكه المغاربة لكرة القدم. جاءت فكرة المعرض بعد النتائج الجيدة التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم بقطر".



ويتناول المعرض الذي يحمل عنوان "كرتنا" ليس فقط ذكريات تلك البطولة، بل يعكس أيضا العلاقة الوثيقة الدائمة للمغاربة بكرة القدم بجميع طبقاتهم الاجتماعية.



وأضاف الرحوي أن المعرض، الذي يجمع أعمال 15 مصورا معاصرا، يبني جسورا بين الرياضة وفن التصوير الفوتوغرافي، ويجعل كرة القدم مصدر إلهام للفنانين.



وشارك في المعرض مصورون شباب من مدن مختلفة في المغرب وقدموا صورا للاحتفالات الشعبية بانتصارات المنتخب المغربي في البطولة ولمباريات كرة القدم في المدن والقرى النائية في المغرب.

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