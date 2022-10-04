الثلاثاء 04-10-2022
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الثلاثاء، 04-10-2022 04:45 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 4-10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها إنتر ميلان ضد برشلونة وليفربول ضد رينجرز ونابولي مع أياكس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويترقب عشاق الكرة حول العالم اليوم، الثلاثاء، انطلاق مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023 بإقامة 8 مواجهات، إذ يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره رينجرز الأسكتلندي فى العاشرة مساءً على ملعب آنفيلد، فى إطار منافسات المجموعة الأولى.

ويحل برشلونة الإسبانى ضيفاً ثقيلاً على إنتر ميلان الإيطالي في قمة نارية في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، أيضًا على ملعب "جوزيبى مياتزا"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
 
وتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

 
بايرن ميونخ vs فيكتوريا بلزن- الساعة 7.45 مساء على قناة  beIN Sports 1 HD Premium
أولمبيك مارسيليا vs سبورتنج لشبونة - الساعة 7.45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليفربول vs رينجرز - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

أياكس vs نابولي- الساعة 10 مساء  على قناة  beIN Sports HD Xtra 1    

بورتوvs ليفركوزن - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Fr 6 HD max

كلوب بروج vs أتلتيكو مدريد - الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports HD Xtra 2  

إنترميلان vs برشلونة - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

فرانكفورت vs توتنهام - الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري التونسي
الصفاقسي vs الملعب التونسي- الساعة 5 مساء

الاتحاد المنستيري vs الإفريقي- الساعة 5 مساء

 

 ملاعب

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