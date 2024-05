مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 28 - 5 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة فلامنجو البرازيلي ضد ميلوناريوس الكولومبي في كأس الليبرتادوريس، فضلا عن مواجهة سموحة ضد لافيينا في كأس مصر.



مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس



أتلتيكو جونيور - كولومبيا X بوتافوجو – البرازيل – الساعة 1 صباحا



ليجا دي كويتو - الإكوادور X يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس – بيرو – الساعة 1 صباحا



بينارول – أوروجواي X روزاريو سنترال – الأرجنتين – الساعة 1 صباحا



أتليتيكو مينيرو - البرازيل X كاراكاس – فنزويلا – الساعة 1 صباحا



بوليفار - بوليفيا X بالستينو – تشيلي – الساعة 3 صباحا



فلامنجو - البرازيل X ميلوناريوس – كولومبيا – الساعة 1 صباحا



مواعيد مباريات كوبا سود أميريكانا



كورينثيانز – البرازيل X راسينج مونتيفيديو – أوروجواي – الساعة 1 صباحا



ارجنتينوس - الأرجنتين X ناسيونال اسونسيون – باراجواي – الساعة 1 صباحا



إنترناسيونال - البرازيل X بيلجرانو – الأرجنتين – الساعة 3:30 صباحا



دلفين - الإكوادور X ريال تومايابو – بوليفيا – الساعة 3:30 صباحا



راسينج كلوب - الأرجنتين X لوكينو – باراجواي – الساعة 3:30 صباحا



كوكيمبو أونيدو - تشيلي X براجانتينو – البرازيل – الساعة 3:30 صباحا





مواعيد مباريات الدوري الأرجنتيني



يونيون سانتا في X باراكاس سنترال – الساعة 1 صباحا



اتلتيكو توكومان X بلاتينسي – الساعة 3 صباحا



مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة



سيراميكا X مكادي – الساعة 5 مساء على قناة 1 on time sport



سموحة X لافيينا اف سي – الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport



زد اف سي Xالداخلية – الساعة 8 مساء على قناة 2 on time sport

