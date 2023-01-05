مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 5-1-2023، عدد من المباريات على رأسها قمة تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ومباراتي إنبي والأهلي والزمالك ضد الداخلية بالجولة الـ 12 من مسابقة الدوري المصري، وأخيرًا لقاء النصر المحترف ضمن صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الطائي بالدوري السعودي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X مانشستر سيتي –11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي X الأهلى – 6 مساء – ONTime Sports
الزمالك X الداخلية – 8 مساء - ONTime Sports
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
ضمك X الرائد – 3.30 مساء – SSC HD
النصر X الطائي – 6 مساء - SSC HD
الإتحاد X الهلال – 8.30 مساء - SSC HD
الوحدة X الشباب – 8.30 مساء - SSC HD
مواعيد مباريات الدوري التركي
غازي عنتاب X إسطنبول باشاك شهير – 5 مساء
طرابزون سبور X جيرسونسبور – 8 مساء
أضنة سبور X إسطنبول سبور – 8 مساء
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