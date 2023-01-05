الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 05-01-2023 02:50 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 5-1-2023، عدد من المباريات على رأسها قمة تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ومباراتي إنبي والأهلي والزمالك ضد الداخلية بالجولة الـ 12 من مسابقة الدوري المصري، وأخيرًا لقاء النصر المحترف ضمن صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الطائي بالدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X مانشستر سيتي –11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي X الأهلى – 6 مساء – ONTime Sports

الزمالك X الداخلية – 8 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
ضمك X الرائد – 3.30 مساء – SSC HD

النصر X الطائي – 6 مساء - SSC HD

الإتحاد X الهلال – 8.30 مساء - SSC HD

الوحدة X الشباب – 8.30 مساء - SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي
غازي عنتاب X إسطنبول باشاك شهير – 5 مساء

طرابزون سبور X جيرسونسبور – 8 مساء

أضنة سبور X إسطنبول سبور – 8 مساء

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