مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 5-1-2023، عدد من المباريات على رأسها قمة تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ومباراتي إنبي والأهلي والزمالك ضد الداخلية بالجولة الـ 12 من مسابقة الدوري المصري، وأخيرًا لقاء النصر المحترف ضمن صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الطائي بالدوري السعودي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي X مانشستر سيتي –11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

إنبي X الأهلى – 6 مساء – ONTime Sports



الزمالك X الداخلية – 8 مساء - ONTime Sports



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ضمك X الرائد – 3.30 مساء – SSC HD



النصر X الطائي – 6 مساء - SSC HD



الإتحاد X الهلال – 8.30 مساء - SSC HD



الوحدة X الشباب – 8.30 مساء - SSC HD



مواعيد مباريات الدوري التركي

غازي عنتاب X إسطنبول باشاك شهير – 5 مساء



طرابزون سبور X جيرسونسبور – 8 مساء



أضنة سبور X إسطنبول سبور – 8 مساء

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