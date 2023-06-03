السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 03-06-2023 04:00 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 3 - 6 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلا عن مباراة اتحاد العاصمة أمام يانج أفريكانز في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب
كولومبيا X إيطاليا – الساعة 12 صباحا

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
اتحاد العاصمة X يانج أفريكانز – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 4 HD

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium            

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
تورينو X انتر ميلان – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1      

كريمونيزي X ساليرنيتانا   – الساعة 10 مساء

إمبولي  X لاتسيو – الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1     

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  
أجاكسيو X مارسيليا – الساعة 10 مساء

أوكسير X لانس – الساعة 10 مساء               

موناكو X  تولوز – الساعة 10 مساء              

نانت X أنجيه – الساعة 10 مساء         

لوريان X  ستراسبورج – الساعة 10 مساء               

نيس X ليون – الساعة 10 مساء           

باريس سان جيرمان X كليرمون فوت 63 – الساعة 10 مساء

ستاد بريست 29 X رين – الساعة 10 مساء             

ستاد ريمس X مونبلييه – الساعة 10 مساء      

تروا X ليل – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
قونيا سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 4 عصرا                 

طرابزون سبور X ألانيا سبور – الساعة 7 مساء                  

قاسم باشا X بشكتاش – الساعة 7 مساء 

قيصري سبور X أنقرة جوجو – الساعة 7 مساء                 

أضنة ديمرسبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء          

عمراني سبور X جيرسونسبور – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  
طلائع الجيش X سموحة – الساعة 8 مساء على قناة on time sport     

مواعيد مباريات كأس ألمانيا
لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 9 مساء

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ملاعب 

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