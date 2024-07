مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

اضافة اعلان

الوكيل الاخباري- تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 6 - 7 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة إنجلترا ضد سويسرا في ربع نهائي أمم أوروبا، فضلا عن مباراة أوروجواي ضد البرازيل في ربع نهائي كأس كوبا أمريكا.مباريات بطولة أمم أوروباإنجلترا X سويسرا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Maxهولندا X تركيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Maxمباريات بطولة كوبا أمريكاكولومبيا X بنما – الساعة 1 صباحا على قناة L'Equipe TVأوروجواي X البرازيل – الساعة 3 صباحا على قناة L'Equipe TVمباريات الدوري المصريالمقاولون العرب X مودرن سبورت – الساعة 4 على قناة 1 on time sportسموحة X إنبي – الساعة 5:30 مساء على قناة 2 on time sportزد اف سي X البنك الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport