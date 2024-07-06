السبت 06-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 06-07-2024 01:12 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري- تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 6 - 7 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة إنجلترا ضد سويسرا في ربع نهائي أمم أوروبا، فضلا عن مباراة أوروجواي ضد البرازيل في ربع نهائي كأس كوبا أمريكا.اضافة اعلان


مباريات بطولة أمم أوروبا

إنجلترا X سويسرا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
هولندا X تركيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max

مباريات بطولة كوبا أمريكا
كولومبيا X بنما – الساعة 1 صباحا على قناة L'Equipe TV
أوروجواي X البرازيل – الساعة 3 صباحا على قناة L'Equipe TV

مباريات الدوري المصري
المقاولون العرب X مودرن سبورت – الساعة 4 على قناة 1 on time sport
سموحة X إنبي – الساعة 5:30 مساء على قناة 2 on time sport


زد اف سي X البنك الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

 




 

 


 

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