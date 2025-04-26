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5 عادات يومية تسبب الإرهاق الذهني تجنبها للحفاظ على صحتك

ؤر لا
تعبيرية
 
السبت، 26-04-2025 09:09 ص

الوكيل الإخباري-   في عالم مليء بالتكنولوجيا والضغط المستمر، يمكن أن تساهم بعض العادات اليومية في الشعور بالإرهاق الذهني دون أن نكون واعين لذلك. إليك أبرز العادات التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر والإجهاد الذهني:

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- قول "نعم" دائمًا: عدم وضع حدود واضحة وعدم تعلم قول "لا" يعني أن الشخص قد يعمل وفقًا لاحتياجات الآخرين، مما يؤدي إلى الإرهاق الذهني.
- تعدد المهام: يُعتقد أن تعدد المهام يزيد من الإنتاجية، لكن الدراسات أظهرت أن التركيز على مهمة واحدة بشكل كامل يمكن أن يكون أكثر فعالية ويقلل من الإرهاق.
- الإفراط في العمل: العمل لساعات طويلة لا يعني بالضرورة زيادة الإنتاجية. الدراسات تشير إلى أن العمل أكثر من 55 ساعة أسبوعيًا قد يقلل من كفاءة الشخص ويزيد من الإجهاد الذهني.
- إهمال العناية بالنفس: التوقف عن العمل أمر مهم، لكن الاسترخاء والعناية بالنفس يمكن أن يساعدا في تجديد الطاقة ويقللان من الشعور بالإرهاق النفسي.
- إهمال النوم: النوم الجيد هو أساس الصحة العقلية والجسدية. قلة النوم تؤدي إلى تراكم الإرهاق الجسدي والنفسي، مما يزيد من القلق والتوتر.


تعلم كيفية تجنب هذه العادات يمكن أن يساعد في تقليل الإرهاق الذهني وتحقيق التوازن في الحياة اليومية.

 

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