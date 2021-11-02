مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري - تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم وأهمها مباريات دوري أبطال أوروبا.
وتالياً مواعيد المباريات والقنوات الناقلة :
دوري أبطال أوروبا
7:45 مالمو x تشيلسي - beIN Sports HD 1
7:45 فولفسبورغ x ريد بول سالزبورغ - beIN Sports 2 HD Premium
10:00 دينامو كييف x برشلونة - beIN Sports 2 HD Premium
10:00 بايرن ميونخ x بنفيكا - beIN Sports 3 HD Premium
10:00 فياريال x يانغ بويز - beIN Sports HD 2
10:00 أتالانتا x مانشستر يونايتد - beIN Sports 1 HD Premium
10:00 يوفنتوس x زينيت سانت بطرسبرغ - beIN Sports HD Xtra 1
10:00 إشبيلية x ليل - beIN Sports HD Xtra 2
الدوري المغربي
4:30 الشباب الرياضي السالمي x الفتح الرباطي - Arryadia SD/HD
9:30 أولمبيك آسفي x حسنية أغادير - Arryadia SD/HD
الدوري الأردني
5:00 الفيصلي x الحسين إربد - الرياضية الاردنية
7:30 سحاب x البقعة - الرياضية الاردنية
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