مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري - تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم وأهمها مباريات دوري أبطال أوروبا.



وتالياً مواعيد المباريات والقنوات الناقلة :



دوري أبطال أوروبا

7:45 مالمو x تشيلسي - beIN Sports HD 1

7:45 فولفسبورغ x ريد بول سالزبورغ - beIN Sports 2 HD Premium

10:00 دينامو كييف x برشلونة - beIN Sports 2 HD Premium

10:00 بايرن ميونخ x بنفيكا - beIN Sports 3 HD Premium

10:00 فياريال x يانغ بويز - beIN Sports HD 2

10:00 أتالانتا x مانشستر يونايتد - beIN Sports 1 HD Premium

10:00 يوفنتوس x زينيت سانت بطرسبرغ - beIN Sports HD Xtra 1

10:00 إشبيلية x ليل - beIN Sports HD Xtra 2



الدوري المغربي

4:30 الشباب الرياضي السالمي x الفتح الرباطي - Arryadia SD/HD

9:30 أولمبيك آسفي x حسنية أغادير - Arryadia SD/HD



الدوري الأردني

5:00 الفيصلي x الحسين إربد - الرياضية الاردنية

7:30 سحاب x البقعة - الرياضية الاردنية

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ملاعب