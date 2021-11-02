الثلاثاء 02-11-2021
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الثلاثاء، 02-11-2021 04:21 م

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري - تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم وأهمها مباريات دوري أبطال أوروبا.

وتالياً مواعيد المباريات والقنوات الناقلة :

دوري أبطال أوروبا 
7:45 مالمو x تشيلسي - beIN Sports HD 1
7:45 فولفسبورغ x ريد بول سالزبورغ - beIN Sports 2 HD Premium
10:00 دينامو كييف x برشلونة - beIN Sports 2 HD Premium
10:00 بايرن ميونخ x بنفيكا - beIN Sports 3 HD Premium
10:00 فياريال x يانغ بويز - beIN Sports HD 2
10:00 أتالانتا x مانشستر يونايتد - beIN Sports 1 HD Premium
10:00 يوفنتوس x زينيت سانت بطرسبرغ - beIN Sports HD Xtra 1
10:00 إشبيلية x ليل - beIN Sports HD Xtra 2

الدوري المغربي
4:30 الشباب الرياضي السالمي x الفتح الرباطي - Arryadia SD/HD
9:30 أولمبيك آسفي x حسنية أغادير - Arryadia SD/HD

الدوري الأردني 
5:00 الفيصلي x الحسين إربد - الرياضية الاردنية
7:30 سحاب x البقعة - الرياضية الاردنية

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ملاعب

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