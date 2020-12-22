مودريتش يحسم مصيره مع ريال مدريد.. بـ قرار نهائي

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الثلاثاء، عن تطورات جديدة داخل ريال مدريد بشأن مصير الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق، بداية من الموسم الجديد، المقرر انتهاء عقده في يونيو 2021، مع نهاية الموسم الجاري.



وانتقل لوكا مودريتش لريال مدريد في صيف عام 2012، قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو، وبات أحد اللاعبين الأساسيين تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وساعد الفريق للفوز بالعاشرة التاريخية، وكان ضمن تشكيلة الفريق الأساسية، وحقق الفوز بعدها ثلاثة ألقاب متتالية من دوري أبطال أوروبا منذ عام 2016 حتى عام 2018، وكان في جميع السنوات الثلاث من ضمن تشكيلة الفريق الأساسية.



وأكد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني اليوم، أن اللاعب الكرواتي، وافق على العرض المقدم من قبل إدارة ريال مدريد، وهو التجديد لمدة موسم واحد.



وأضاف البرنامج: أنه خلال الفترة الأخيرة ربطت تقارير عودة مودريتش لصفوف توتنهام هوتسبير، بناء على طلب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز.



وكان لوكا مودريتش في صيف العام الماضي 2019، قريبا من الرحيل عن ريال مدريد، لإنتر ميلان الإيطالي، بعد موسم كارثي 2018-2019، مع الفريق الملكي، ولكن منذ بداية الموسم الجاري يقدم مستويات أكثر من رائعة شارك في الكثير من المباريات بشكل أساسي وقدم الكثير للفريق.



اضافة اعلان



المصدر : ملاعب



