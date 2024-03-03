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الأحد، 03-03-2024 02:52 م

ميسي يحقق رقما قياسيا تاريخيا

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الوكيل الإخباري - حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، رقما قياسيا تاريخيا؛ إذ وصل لهدفه رقم 500 بعد قيادته فريقه للفوز على أورلاندو سيتي بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثالثة للدوري الأمريكي، فجر الأحد.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدفين في الدقيقتين 57 و62.

ووصل ميسي إلى الهدف رقم 500 طوال مسيرته الكروية في بطولات الدوري التي خاضها طوال مسيرته، خلال 586 مباراة.

وسجل ميسي 474 هدفًا في الدوري الإسباني مع برشلونة، و22 هدفًا في الدوري الفرنسي لصالح باريس سان جيرمان، ويرفع الآن رصيده في الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى 4 أهداف مع إنتر ميامي.

وفاز إنتر ميامي بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي في 2023 في أعقاب وصول ميسي، لكنه لم يتمكن من التأهل إلى نهائيات الدوري الأمريكي.

ويرتبط ليونيل ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى 31 ديسمبر من العام المقبل، وأشار في تصريحات سابقة إلى سعادته الكبيرة بتواجده في النادي الأمريكي.

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