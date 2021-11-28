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الأحد، 28-11-2021 05:08 م

نجما الحسين إربد يعلنان الرحيل عن الفريق

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الوكيل الإخباري - أنس عشا 
كشف نجما فريق كرة القدم الأول مع نادي الحسين إربد خالد العسولي وأحمد أبو كبير عن نهاية مسيرتهما مع الفريق الأصفر، وذلك مع انتهاء عقودهما بعد اختتام الموسم الكروي.

 
 
وتوجه العسولي بالشكر للجماهير والجهازين الفني والإداري للفريق الأصفر، متمنيا التوفيق للحسين بالموسم المقبل، وهو أمر مشابه لما كتبه أحمد أبو كبير على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .




وكان الحسين قد قدم موسما كرويا جيدا رغم وجود هيئة إدارية مؤقتة، حيث وصل الفريق لنصف نهائي كأس الأردن، وتواجد بين الفرق الـ 5 الأولى بدوري المحترفين.
المصدر : ملاعب

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