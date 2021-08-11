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الأربعاء، 11-08-2021 04:09 م

نجم السلط : هدفنا تحقيق الفوز وكل مباراة بمثابة نهائي

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

أكد نجم فريق السلط محمد المشة على أهمية النقاط الـ 3 التي حازها فريقه بعد الفوز على الجزيرة، خصوصا وأن المباراة كانت صعبة بعد تقديم الجزيرة لمستويات كبيرة.اضافة اعلان




 
وتابع اللاعب في حديث خاص لموقع ملاعب : " كان الهدف تحقيق النقاط الفوز، ربما لم نقدم المطلوب منا بشكل كامل، ولكن الفوز بهذه المرحلة، جماهيرنا تستحق الفرح وفريقنا متعطش للفوز باللقب ".


 

وعن المباراة القادمة للفريق بكأس الأردن : " لا نعلم مستوى الفريق الخصم بصورة كبيرة، ولكننا سنتعامل معها وكأنها مباراة نهائية، نسعى لإنجازها ومن ثم سنفكر بمباراة الدوري".

 

يذكر أن فريق السلط قد فاز على الجزيرة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان الدولي لحساب الجولة 13 من دوري المحترفين، ليصعد ويشارك الوحدات بصدارة الدوري بـ 29 نقطة لكل منهما .

 




 

 


 

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