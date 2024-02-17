نجم برشلونة على رادار سان جيرمان

الوكيل الإخباري - قرر نادي باريس سان جيرمان الانضمام إلى سباق صيفي على أحد نجوم برشلونة، الذي يحظى باهتمام بعض الأندية الإنجليزية.



وأفادت تقارير صحفية عديدة بعزم برشلونة على بيع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج الصيف المقبل، مطالبا بالحصول على 100 مليون يورو.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، نقلا عن تقارير فرنسية، فإن سان جيرمان يستهدف التعاقد مع دي يونج.



وأفادت الصحيفة بأن النادي الفرنسي يرغب في رفع جودة الفريق، خصوصا بعد تأكد رحيل مهاجمه كيليان مبابي فور انتهاء عقده في يونيو/حزيران المقبل.



ويأتي اللعب الدولي الهولندي على رأس أهداف سان جيرمان، الذي أراد ضمه في 2019 من أياكس أمستردام قبل انتقاله للبارسا.



وتشير بعض التقارير إلى انفتاح دي يونج هذه المرة على فكرة مغادرة البارسا بعد تمسكه بالبقاء في كتالونيا طوال السنوات الماضية، ما يفتح الباب أمام بطل فرنسا لضمه.



ويحظى دي يونج أيضا باهتمام الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

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