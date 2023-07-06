نجم ليفربول السابق باللغة العربية: للأهلي جينا! (فيديو)

الوكيل الإخباري - أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، الأربعاء، رسميا تعاقده مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، حتى عام 2026، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي.



ونشر نادي أهلي جدة، عبر حسابه على منصة "تويتر"، مقاطع فيديو للإعلان عن الظفر بخدمات فيرمينو، وقد تحدث البرازيلي باللغة العربية، قائلا: "أنا فيرمينو، للأهلي جينا".

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وشارك فيرمينو في 362 مباراة بقميص "الريدز"، بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 111 هدفا وقدم 79 تمريرة حاسمة، وحصد عددا من الألقاب مع نادي ليفربول، أبرزها، الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.



على الصعيد الدولي، مثل منتخب البرازيل في 55 مباراة، أحرز خلالها 17 هدفا وصنع 7 أخرى.



يذكر أن روبرتو فيرمينو، البالغ من العمر 31 عاما، بدأ مسيرته مع نادي فيغورينسي البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي هوفنهايم الألماني عام 2011، ومن ثم إلى نادي ليفربول عام 2015.

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