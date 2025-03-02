احذر من هذا التصرف عند ساعة الإفطار

يؤدي شرب كميات كبيرة من الماء بشكل مفاجئ إلى زيادة الضغط على المعدة والكلى، مما قد يتسبب في شعور بالانتفاخ أو ألم في البطن. كما أن ذلك يمكن أن يزعج الجهاز الهضمي ويسبب تقلصات غير مريحة. علاوة على ذلك، من الممكن أن يؤدي إلى تمييع الأملاح في الدم، مما قد يعرض الشخص لخطر انخفاض مستويات الصوديوم في الدم، وهو ما يعرف "بتسمم الماء" أو "الهيبوناترميا".
لذلك، يوصي الأطباء بشرب الماء ببطء وبكميات معتدلة عند الإفطار، ويفضل البدء بتناول كوب صغير من الماء مع التمر، ثم تناول باقي السوائل على فترات متفرقة، لضمان تجنب أي تأثيرات صحية سلبية.
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