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احذر من هذا التصرف عند ساعة الإفطار

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 02-03-2025 12:16 م
الوكيل الإخباري-   يحذر الأطباء والمتخصصون في الصحة العامة من شرب الماء بسرعة عند أذان المغرب خلال شهر رمضان. فعلى الرغم من أن الجفاف قد يشعر الصائم بالعطش الشديد بعد ساعات طويلة من الامتناع عن الطعام والشراب، إلا أن شرب الماء دفعة واحدة قد يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة والجهاز الهضمي.اضافة اعلان


يؤدي شرب كميات كبيرة من الماء بشكل مفاجئ إلى زيادة الضغط على المعدة والكلى، مما قد يتسبب في شعور بالانتفاخ أو ألم في البطن. كما أن ذلك يمكن أن يزعج الجهاز الهضمي ويسبب تقلصات غير مريحة. علاوة على ذلك، من الممكن أن يؤدي إلى تمييع الأملاح في الدم، مما قد يعرض الشخص لخطر انخفاض مستويات الصوديوم في الدم، وهو ما يعرف "بتسمم الماء" أو "الهيبوناترميا".

لذلك، يوصي الأطباء بشرب الماء ببطء وبكميات معتدلة عند الإفطار، ويفضل البدء بتناول كوب صغير من الماء مع التمر، ثم تناول باقي السوائل على فترات متفرقة، لضمان تجنب أي تأثيرات صحية سلبية.
 
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