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الثلاثاء، 29-08-2023 03:47 م

نجم ليفربول على رادار اتحاد جدة

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الوكيل الإخباري -  بدأ اتحاد جدة مراقبة نجم جديد من ليفربول، تمهيدا لضمه في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن أن الاتحاد وضع اسم المدافع الإنجليزي جو غوميز، لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفا رئيسيا للتعاقد معه.

وأوضح الصحفي الذي يعمل في أخبار انتقالات اللاعبين، أن مسؤولي الاتحاد يرغبون في كسب خدمات غوميز لأنه لاعب متعدد المهارات، مما يمكنه من اللعب في أي مكان عبر الخط الخلفي.

وأشار في حسابه الشخصي عبر موقع "إكس" إلى أن النادي الإنجليزي ما زال يصر على أنه لا ينوي بيع لاعبين مهمين في الأيام الأخيرة.

ونجح "العميد" في ضم البرازيلي فابينيو متوسط ميدان ليفربول، وارتبط مؤخرا بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

ويلعب جو غوميز البالغ 26 عاما، لصالح نادي ليفربول و‌المنتخب الإنجليزي في مركز قلب الدفاع، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 22 مليون يورو.

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