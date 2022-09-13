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الثلاثاء، 13-09-2022 04:28 م

واقعة نادرة ولأسباب غريبة.. إقالة مدرب في الدوري المصري الممتاز بعد تعيينه بساعتين

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الوكيل الإخباري - شهد الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، واقعة نادرة، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعدما تمت إقالة مدرب من منصبه بعد ساعتين فقط من تعيينه.

وأعلن نادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم، في بيان رسمي التعاقد مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو، عند الساعة الواحدة صباحا قبل أن يقيله بعد أقل من ساعتين.

ونشر نادي "الدراويش" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للمدرب البرتغالي، وهو يوقع على عقود تدريب الفريق.

وبعد أقل من ساعتين، وتحديد في الثالثة إلا 10 دقائق صباحا، أعلن الإسماعيلي التراجع عن التعاقد مع المدرب البرتغالي، وقام بحذف "التغريدات".

وكشف رئيس النادي، يحيى الكومي، عن سبب التراجع في تصريحات نقلها موقع "يلا كورة" المصري: "تراجعنا عن التعاقد مع كريستوفاو بعد انتقاد الجماهير له، وسيتم النظر في السير الذاتية للمدربين الآخرين".

وأتم: "تقدمنا باعتذار للمدرب عن الاستمرار معنا، وطلبنا فسخ التعاقد بشكل ودي".

ويبلغ هيلدر كريستوفاو من العمر 51 عاما، ويمتلك سيرة ذاتية جيدة، إذ تولى تدريب بعض الأندية المتميزة على المستوى العربي.

وبدأ كريستوفاو مسيرته التدريبية كمدرب مساعد مع بورتيمونينسي البرتغالي، قبل أن يتولى تدريب الفريق الرديف في بنفيكا بين عامي 2013 و2018.

بعد ذلك تولى المدرب البرتغالي مهمة المدير الرياضي للنصر السعودي، بين عامي 2018 و2019، وخلال تلك الفترة تولى تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت.

كما عمل المدرب البرتغالي مديرا فنيا لفريق الاتفاق في 2019 بعد الرحيل عن النصر، وتولى زمام فريق الحزم في 2021، وهو آخر محطاته التدريبية.

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