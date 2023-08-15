والدة مبابي تفي بوعدها مع بيريز

الوكيل الإخباري - التزمت فايزة العماري، والدة ووكيلة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بوعدها مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.



كانت العديد من التقارير، أشارت إلى أنَّ مصير مبابي تغير، وأنَّ اللاعب منفتح على التجديد لموسم آخر، مع وضع بند يسمح له بالرحيل، الصيف المقبل.



وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إنَّ العماري تعرضت لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور النادي الإسباني؛ بسبب ما نشر عن مصير مبابي من بعض وسائل الإعلام التابعة لباريس.



ولم تخرج العماري للتعليق على هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، على عكس تصرفها في الماضي عندما كانت تنفي أو تؤكد أنباء، مثل التجديد، كما سبق وأن عقدت مقارنة بين عرضي ريال مدريد، وباريس.



وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أنَّ العماري ظلت صامتة، وستواصل التعامل مع مصير مبابي بنفس الإستراتيجية، ولن تقول أي شيء على الإطلاق.



وأوضحت أن "العماري وعدت فلورنتينو بيريز بهذا الأمر؛ لأن رئيس ريال مدريد لا يحب التحدث عن أي مفاوضات تخص الصفقات المحتملة للميرنجي بشكل علني".



وذكرت أن "العماري التزمت الصمت حرفيًا، حتى عندما كانت تؤكد كل وسائل الإعلام الفرنسية أن مبابي اتفق بالفعل على التجديد، الأحد الماضي".

اضافة اعلان

ملاعب