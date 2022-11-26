وزير الرياضة يفاجئ مدافع المنتخب السعودي !

الوكيل الاخباري - كان عبدالإله المالكي مدافع المنتخب السعودي من بين أكثر لاعبي "الأخضر" شعورا بالحزن عقب الخسارة ضد بولندا في كأس العالم 2022.



وتعرض المنتخب السعودي لخسارته الأولى في مونديال قطر، وذلك أمام بولندا بنتيجة 0-2 في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.



الهدف الثاني للمنتخب البولندي سجله قائده روبرت ليفاندوفسكي، مستغلا خطأ فادحا من جانب المالكي.

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ورغم أن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، حاول مواساة المالكي ودعمه، لكن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي قام بخطوة استثنائية وغير متوقعة.



وبحسب فيديو نشرته الصفحة الرسمية لقناة الإخبارية السعودية على موقع "تويتر"، فإن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ذهب للمالكي في غرفة خلع الملابس وتحدث معه.



ومن بين الكلمات المؤثرة التي قالها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للمالكي: "ارفع رأسك يا عبدالإله".