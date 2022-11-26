السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

شاهد بالفيديو .. ردة فعل أمير قطر عند إهدار السعودية لركلة الجزاء !

الرئيس الفرنسي يعلق على فوز فريقه !

المستقلة للانتخاب تختتم فعاليات برنامج تدريب المدربين

وزير الرياضة يفاجئ مدافع المنتخب السعودي !

تحذير للاردنيين بشأن متصفح "كروم"

ليفاندوفسكي يكشف سبب دموعه في مباراة السعودية

هام من الامن العام للمواطنين بشأن مخالفات السير - فيديو

مفاجأة.. طلب رسمي بسجن حكم مباراة السعودية وبولندا !

5 أسباب وراء هزيمة المنتخب السعودي !

ورشة لكلنا الأردن في العقبة حول مهارات الكتابة لمقترحات المشاريع

السبت، 26-11-2022 09:16 م

وزير الرياضة يفاجئ مدافع المنتخب السعودي !

www


الوكيل الاخباري - كان عبدالإله المالكي مدافع المنتخب السعودي من بين أكثر لاعبي "الأخضر" شعورا بالحزن عقب الخسارة ضد بولندا في كأس العالم 2022.

وتعرض المنتخب السعودي لخسارته الأولى في مونديال قطر، وذلك أمام بولندا بنتيجة 0-2 في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

الهدف الثاني للمنتخب البولندي سجله قائده روبرت ليفاندوفسكي، مستغلا خطأ فادحا من جانب المالكي.

اضافة اعلان


ورغم أن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، حاول مواساة المالكي ودعمه، لكن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي قام بخطوة استثنائية وغير متوقعة.

وبحسب فيديو نشرته الصفحة الرسمية لقناة الإخبارية السعودية على موقع "تويتر"، فإن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ذهب للمالكي في غرفة خلع الملابس وتحدث معه.

ومن بين الكلمات المؤثرة التي قالها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للمالكي: "ارفع رأسك يا عبدالإله".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

شاهد بالفيديو .. ردة فعل أمير قطر عند إهدار السعودية لركلة الجزاء !

ssss

الرئيس الفرنسي يعلق على فوز فريقه !

8787777-1

ليفاندوفسكي يكشف سبب دموعه في مباراة السعودية

2815c2f7-2ab2-4d50-a31f-a4ea742e87b9

حارس بولندا يكشف سر تصديه لركلة جزاء السعودية

wwww

مفاجأة.. طلب رسمي بسجن حكم مباراة السعودية وبولندا !

main_image6382447fefc01

5 أسباب وراء هزيمة المنتخب السعودي !

أخبار متعلقة
8787777-1

ليفاندوفسكي يكشف سبب دموعه في مباراة السعودية

main_image6382447fefc01

5 أسباب وراء هزيمة المنتخب السعودي !

0

شاهد .. المنتخب الالماني يستفز العرب في قطر !