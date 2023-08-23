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الأربعاء، 23-08-2023 04:06 م

15800 تذكرة لمباراة الوحدات والفيصلي الجمعة

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الوكيل الإخباري - خصص اتحاد كرة القدم 15800 تذكرة لجمهور مباراة فريقي الوحدات والفيصلي التي تجري بعد غد الجمعة على ستاد عمان الدولي، في إطار منافسات الجولة الأربعة من دوري المحترفين.

ويحظى جمهور الوحدات بالنسبة الأكبر في المدرجات كون المباراة تعتبر على ملعبه البيتي.

وجاء توزيع التذاكر وفقا لما اعلنه اتحاد الكرة بواقع 4400 تذكرة درجة أولى يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات، و 4400 تذكرة درجة أولى يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي، و 6400 تذكرة درجة ثانية كاملة لجمهور نادي الوحدات.

كما تم تخصيص 300 تذكرة درجة خاصة يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات، و 300 تذكرة درجة خاصة يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي.

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