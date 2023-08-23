توضيح حول مباراة الوحدات والفيصلي الجمعة المقبل



الوكيل الاخباري - خصص اتحاد كرة القدم 15800 تذكرة لجمهور مباراة فريقي الوحدات والفيصلي التي تجري يوم الجمعة المقبل، على ستاد عمان الدولي، في إطار منافسات الجولة الاربعة من دوري المحترفين.



وجاء توزيع التذاكر على النحو التالي وفق ما اعلنه اتحاد الكرة:



4400 تذكرة درجة أولى يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات.



4400 تذكرة درجة أولى يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي.



6400 تذكرة درجة ثانية كاملة لجمهور نادي الوحدات.



300 تذكرة درجة خاصة يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات.



300 تذكرة درجة خاصة يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي.



كما أعلن اتحاد الكرة عن تعيين محمد عرفة حكما للمباراة إلى جانب الحكام المساعدين محمد البكار، عمرو عجاج، ومحمود ظاهر حكم مساعد احتياط، ومحمد مفيد رابعا.

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