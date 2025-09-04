الأرصاد: درجات حرارة قياسية في المملكة بلغت 49.6 مئوية خلال آب الماضي

01:51 م

الوكيل الإخباري- شهد شهر آب الماضي أجواء صيفية اعتيادية إلى معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، مع أجواء حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة خلال الفترتين من 1 إلى 6، ومن 16 إلى 31 آب، وذلك نتيجة تأثر المملكة بامتداد مرتفع جوي. اضافة اعلان





ووفقًا لبيان صادر عن دائرة الأرصاد الجوية، فقد تأثرت المملكة خلال الفترة من 7 إلى 15 آب بكتلة هوائية حارة جدًا مصحوبة بامتداد منخفض سطحي حراري، ما أدى إلى موجة حر استثنائية تعد الأشد في السجل المناخي الأردني. شهدت المملكة خلالها أجواء شديدة الحرارة نهارًا وحارة نسبيًا ليلاً، مع تجاوز درجات الحرارة العظمى لمعدلاتها العامة بين 6 و12 درجة مئوية على مدار سبعة أيام متتالية.



وأضاف البيان أن المملكة شهدت بين 10 و13 آب حالات من عدم الاستقرار الجوي، أسفرت عن هطول زخات مطرية متفرقة، كانت غزيرة أحيانًا في جنوب وشرق المملكة، رافقها رعد وتشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.



وخلال الشهر، سُجلت أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة العظمى في عدة محطات رصد جوي، أبرزها: 49.6 درجة مئوية في مطار الملك حسين الدولي بتاريخ 13 آب، و47.5 درجة مئوية في الأزرق الجنوبي بتاريخ 10 آب، و45.2 درجة مئوية في الزرقاء بتاريخ 13 آب، إضافة إلى 44.6 درجة مئوية في مطار الملكة علياء الدولي بتاريخ 13 آب.



كما تم تسجيل درجات حرارة صغرى غير مسبوقة، حيث بلغت 35.5 درجة مئوية في غور الصافي، و35 درجة مئوية في مطار الملك حسين الدولي بتاريخ 13 آب، و32 درجة مئوية في الزرقاء، و31.8 درجة مئوية في مطار عمان المدني.