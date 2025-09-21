الخريف يدخل المملكة... والأرصاد: لا تستبعدوا الصقيع وربما الثلوج في تشرين الثاني

وأكد آل خطاب أن دخول شهر أيلول يُعتبر بمثابة دخول فعلي لفصل الخريف وفق علم الأرصاد الجوية.
وأضاف أن فصل الخريف في المملكة يتميّز بتعدّد أنماط الطقس، فقد تسود أجواء دافئة أو ماطرة نتيجة حالات عدم الاستقرار الجوي، وأحيانًا أجواء باردة بفعل المنخفضات الجوية، كما قد يتشكّل الصقيع في بعض المناطق مع نهايات الخريف، وسُجلت في بعض السنوات النادرة تساقطات ثلجية في تشرين الثاني.
وأشار إلى أن المعدل العام لدرجات الحرارة في العاصمة عمّان خلال أشهر الخريف يبلغ للعظمى 26.3°م، وللصغرى 14.8°م، فيما يبلغ معدل الأمطار 27.9 ملم، أي ما نسبته 11% من المعدل الموسمي العام.
وبيّن أن أبرز القيم القياسية المسجّلة سابقًا في البنك المناخي الأردني التابع للأرصاد الجوية خلال فصل الخريف شملت تسجيل مطار عمّان المدني أعلى حرارة بلغت 43°م بتاريخ 3/9/2020، وأقل حرارة صغرى بلغت 3.2-°م بتاريخ 24/11/1958، وأعلى هطول مطري يومي بلغ 79.4 ملم بتاريخ 7/11/1938.
وعلى مستوى المملكة، سُجّلت أعلى حرارة عظمى 50.1°م في دير علا بتاريخ 4/9/2020، وأقل حرارة صغرى 11.2-°م في الشوبك بتاريخ 17/11/1978، فيما سجلت محطة رأس منيف أعلى هطول مطري يومي بلغ 114.6 ملم بتاريخ 19/11/2023.
