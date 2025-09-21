الأحد 2025-09-21 01:24 م
 

الخريف يدخل المملكة... والأرصاد: لا تستبعدوا الصقيع وربما الثلوج في تشرين الثاني

تعبيرية
 
الأحد، 21-09-2025 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   قال مدير الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن يوم الاثنين الموافق 22 أيلول 2025 يصادف بداية الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء ويتساوى طول الليل والنهار تقريبًا، ويستمر فصل الخريف فلكيًا حتى 21 كانون الأول 2025، موعد الانقلاب الشتوي.اضافة اعلان


وأكد آل خطاب أن دخول شهر أيلول يُعتبر بمثابة دخول فعلي لفصل الخريف وفق علم الأرصاد الجوية.

وأضاف أن فصل الخريف في المملكة يتميّز بتعدّد أنماط الطقس، فقد تسود أجواء دافئة أو ماطرة نتيجة حالات عدم الاستقرار الجوي، وأحيانًا أجواء باردة بفعل المنخفضات الجوية، كما قد يتشكّل الصقيع في بعض المناطق مع نهايات الخريف، وسُجلت في بعض السنوات النادرة تساقطات ثلجية في تشرين الثاني.

وأشار إلى أن المعدل العام لدرجات الحرارة في العاصمة عمّان خلال أشهر الخريف يبلغ للعظمى 26.3°م، وللصغرى 14.8°م، فيما يبلغ معدل الأمطار 27.9 ملم، أي ما نسبته 11% من المعدل الموسمي العام.

وبيّن أن أبرز القيم القياسية المسجّلة سابقًا في البنك المناخي الأردني التابع للأرصاد الجوية خلال فصل الخريف شملت تسجيل مطار عمّان المدني أعلى حرارة بلغت 43°م بتاريخ 3/9/2020، وأقل حرارة صغرى بلغت 3.2-°م بتاريخ 24/11/1958، وأعلى هطول مطري يومي بلغ 79.4 ملم بتاريخ 7/11/1938.

وعلى مستوى المملكة، سُجّلت أعلى حرارة عظمى 50.1°م في دير علا بتاريخ 4/9/2020، وأقل حرارة صغرى 11.2-°م في الشوبك بتاريخ 17/11/1978، فيما سجلت محطة رأس منيف أعلى هطول مطري يومي بلغ 114.6 ملم بتاريخ 19/11/2023.
 
 
