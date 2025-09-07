تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

06:04 ص

الوكيل الإخباري- تتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اعتباراً من اليوم الأحد 6/9/2025 وحتى الأربعاء، فيما تبقى الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة على فترات. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلاً في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.



تحذيرات الأرصاد الجوية:



تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر نتيجة لتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، وذلك طيلة الفترة الممتدة من الأحد وحتى الثلاثاء.