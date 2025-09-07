تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلاً في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
تحذيرات الأرصاد الجوية:
تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر نتيجة لتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، وذلك طيلة الفترة الممتدة من الأحد وحتى الثلاثاء.
