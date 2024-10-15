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تنبيهات من الارصاد بخصوص طقس الاربعاء وامطار في هذا الموعد

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 15-10-2024 08:56 م

الوكيل الإخباري-   يستمر الطقس خريفي معتدل في أغلب المناطق، وحار نسبي في البادية والاغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفي ساعات ما بعد العصر ولفترة قصيرة هناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التنبيهات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري.

 
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