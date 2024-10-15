تنبيهات من الارصاد بخصوص طقس الاربعاء وامطار في هذا الموعد

لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التنبيهات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري.
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