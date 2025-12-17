شاهد : بدء تساقط الثلوج في بعض المناطق بالمملكة - فيديو

وامتد تأثير المنخفض الجوي إلى عدد من المرتفعات الجنوبية في المملكة، حيث سُجِّلت زخات من الثلوج والبَرَد في ساعات الصباح، شملت منطقة الهيشة قرب وادي موسى، إضافة إلى منطقة الشوبك التي شهدت تساقطات ثلجية متفرقة.
وتأتي هذه الأجواء في ظل تحذيرات من تدني درجات الحرارة وتشكل الانجماد في المناطق المرتفعة، وسط دعوات للمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق الخارجية.
