الأربعاء 2025-12-17 10:16 ص

شاهد : بدء تساقط الثلوج في بعض المناطق بالمملكة - فيديو

ثلوج الأردن
ثلوج
الأربعاء، 17-12-2025 09:39 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   شهدت مرتفعات محافظة الطفيلة، صباح اليوم الأربعاء، بدء تساقط الثلوج مع دخول كتلة هوائية شديدة البرودة، حيث بدأت الهطولات على شكل تساقطات متقطعة سرعان ما اشتدت تدريجيًا، ما أدى إلى تشكّل غطاء أبيض غطّى جبال المحافظة والمناطق المرتفعة فيها، وسط انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأجواء قارسة البرودة.

اضافة اعلان


وامتد تأثير المنخفض الجوي إلى عدد من المرتفعات الجنوبية في المملكة، حيث سُجِّلت زخات من الثلوج والبَرَد في ساعات الصباح، شملت منطقة الهيشة قرب وادي موسى، إضافة إلى منطقة الشوبك التي شهدت تساقطات ثلجية متفرقة.


وتأتي هذه الأجواء في ظل تحذيرات من تدني درجات الحرارة وتشكل الانجماد في المناطق المرتفعة، وسط دعوات للمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق الخارجية.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

أخبار محلية الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

تحذير من مديرية الأمن العام لجميع السائقين

أخبار محلية الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية السائدة

وأمر الرئيس ترامب يوم الثلاثاء، بفرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل الى فنزويلا أو تغادرها، في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، واستهداف مصدر د

عربي ودولي فنزويلا ترفض حصار ترامب النفطي وتصفه بغير العقلاني

ثلوج الأردن

الطقس شاهد : بدء تساقط الثلوج في بعض المناطق بالمملكة - فيديو

الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل

أخبار محلية الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل

أمانة عمّان الكبرى تصدر نظام موظفيها الجديد لعام 2025

أخبار محلية الأمانة تنذر عمال بالفصل - أسماء

تباطؤ مروري داخل نفق الداخلية باتجاه شارع الملكة نور

أخبار محلية السير تكشف سبب الأزمة المرورية في نفق الداخلية

مبنى مجلس الأعيان في العبدلي

شؤون برلمانية لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة



 






الأكثر مشاهدة