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الثلاثاء، 09-01-2024 04:52 م

تفاصيل المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن غداً الأربعاء

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا يوم غدٍ الاربعاء، يطرأ إنخفاض ملموس على الحرارة لتسود أجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الظهيرة قد تؤدي الى اثارة الغبار في مناطق البادية.اضافة اعلان


وبينت الإدارة، في نشرتها، أنه تتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات المساء، بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا تتكاثر كميات الغيوم وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجياً في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وحذرت الإدارة من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق في ساعات الليل على الطرقات، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.

ويوم الخميس، يزداد تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة المصاحبة للمنخفض الجوي، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس، الاجواء باردة وغائمة بوجه عام، ماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون لفترة محدودة غزيرة احيانا، كما وتشهد اجزاء من شرق وجنوب وغرب المملكة زخات من المطر لفترة قصيرة والرياح غربية نشطة السرعة تؤدي الى اثارة الغبار في مناطق البادية.

تبقى المملكة يوم الجمعة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية قد تكون في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر وتتناقص الغيوم تدريجيا وتخف سرعة الرياح وتتحول الى جنوبية غربية خفيفة السرعة، ويتوقع في ساعات الليل تشكل الضباب فوق الجبال.

 




 

 


 

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