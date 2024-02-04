تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الأحد

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاحد باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الاجواء ليلا باردة جدا، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات متأخرة من الليل فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية، والرياح غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.