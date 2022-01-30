الأحد 30-01-2022
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الأحد، 30-01-2022 05:59 ص

أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة

طقس ٢


الوكيل الإخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء مستقرة وباردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليــلاً: الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع تشكل الانجماد والصقيع في العديد من المناطق، وقد يشمل الصقيع أجزاء محدودة من الأغوار الشمالية والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الاجواء باردة نسبيا نهاراً وباردة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر خاصة فوق المرتفعات الجبلية.



 




 

 


 

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