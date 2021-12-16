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الخميس، 16-12-2021 07:18 ص

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة

طقس٣


الوكيل الإخباري - أعلنت الأرصاد الجوية ان الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

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ليــــــــــــلاً: الأجواء أكثر برودة، و باردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

خليج العقبة:
   الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

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