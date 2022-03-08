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الثلاثاء، 08-03-2022 06:03 ص

أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة

عمان 1


الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــلاً:أجواء باردة نسبياً مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى،وتتحول الرياح الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


خليج العقبة:
الأجواء دافئة نهاراً، ولطيفة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.


- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل خاصة في مناطق البادية.



 




 

 


 

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