أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق

الوكيل الإخباري - تستمر الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليـــــــــلاً: الأجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبياً نهاراً ولطيفة الحرارة ليلاً ، والرياح شمالية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية .