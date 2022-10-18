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الثلاثاء، 18-10-2022 06:09 ص

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق

الأردن نهار


الوكيل الإخباري - تستمر الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــلاً:   الأجواء مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبياً نهاراً ولطيفة الحرارة ليلاً ، والرياح شمالية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية .


 




 

 


 

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