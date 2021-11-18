احتمالية تساقط زخات خفيفة من المطر اليوم

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الخميس عن تسجيل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة في اقصى شمال المملكة لهطول زخات خفيفة من المطر، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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ليـــــــــلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع سقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفة أُثناء الليل، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات ما بعد الظهر بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر.

