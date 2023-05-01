ارتفاع درجات الحرارة اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة،اليوم الاثنين مع بقاء الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم الاثنين :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر.

