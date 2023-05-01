الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ بعيد العمال

أسعار الذهب الاثنين في الأردن

بايدن عن عمره: أنا مخضرم وحكيم

الإعلان عن مقدار زيادة رواتب متقاعدي الضمان اليوم أو غداً

زلزال قوي بالقرب من بركان شيفلوتش في كامتشاتكا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم - أسماء

قطر تستضيف اليوم اجتماعا حول أفغانستان برئاسة أمين عام الأمم المتحدة

الأمم المتحدة ترسل رئيس الشؤون الإنسانية الى السودان

القوات المسلحة: مقتل مهرب على الحدود الشرقية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الإثنين، 01-05-2023 06:07 ص

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

الأردن نهار


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة،اليوم الاثنين مع بقاء الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية.

اضافة اعلان


 ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات ليوم الاثنين :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420231321228371670293

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

ابراج السادس

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

420231822317898533904

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

مطر 1

تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة اليوم

420232319285329125961

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

4202310231121963065816

الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس وأمطار خلال الساعات القادمة

أخبار متعلقة
ابراج السادس

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

رعد

الأرصاد تتوقع هطول زخات متفرقة من المطر يصاحبها الرعد

عمان 1

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

غبار

الأرصاد: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع رياح مثيرة للغبار اليوم

غبار

الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للغبار في ساعات ما بعد ظهر اليوم

حرارة 2

ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم