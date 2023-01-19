ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم الخميس

الوكيل الإخباري- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية؛ الأجواء مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة



التحذيرات ليوم الخميس

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.



- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية.

