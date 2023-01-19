الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

شهيدان برصاص الاحتلال خلال العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم الخميس

وفيات الخميس 19-1-2023

شروط الحصول على الجنسية السعودية

عجلون : إطلاق فعاليات مؤتمر الأمن والسلم المجتمعي

حوارية تناقش دور الشباب في المشاركة السياسية بمركز زها

ترفيع موظفين في وزارة الأوقاف - أسماء

إعلان نتائج امتحان مهنة المحاسبة القـانـونيـة لدورة كانون الأول 2022

مختص أمن سيبراني : "تيك توك" يمس الأمن القومي لدول العالم

الأشغال: معيقات واجهت مشروع تقاطع الإرسال تطلبت أوقاتا إضافية

الخميس، 19-01-2023 06:08 ص

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم الخميس

حالة الطقس (صحو)


الوكيل الإخباري- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة حيث  تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية؛ الأجواء مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان


ليلاً:  الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة


التحذيرات ليوم الخميس
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.


- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202310165125177588264

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

حالة الطقس (صحو)

ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

1220222861459637146635

الارصاد الجوية : طقس مشمس ودرجات حرارة اعلى من معدلاتها

1202310165125177588264

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

حالة الطقس (صحو)

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

12202226181354996426945

شاهد : الارصاد : مناطق تشهد تساقط زخات من الثلج- فيديو

أخبار متعلقة
1202310165125177588264

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

120231165324593411736

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

122022196127753433469

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

مطر 1

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في المملكة اليوم

الشتاء

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

شجرة

أجواء لطيفة الحرارة في المملكة اليوم