ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الاجواء مستقرة في كافة المناطق، باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول ، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة



التحذيرات ليوم الخميس :

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول