الخميس 16-03-2023
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الخميس، 16-03-2023 06:12 ص

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الاجواء مستقرة في كافة المناطق، باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول ، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. 

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة


التحذيرات ليوم الخميس :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول


 




 

 


 

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